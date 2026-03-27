Gemiddelde tijdwinst van 14 weken bij wachtlijstbemiddeling De Friesland

Zorgverzekeraar De Friesland heeft in 2025 bij 8.350 verzoeken wachtlijstbemiddeling ingezet. Bij 85 procent van deze aanvragen is de wachttijd succesvol gereduceerd. De inzet van deze bemiddeling leverde patiënten een gemiddelde tijdwinst op van maar liefst veertien weken.

Michel Noordbruis, manager klantcontact bij De Friesland, vertelt over een geval waar een verzekerde binnen een week bij een andere KNO-arts terecht kon voor een behandeling tegen heesheid. “Dat was vijf weken eerder dan zijn oorspronkelijke afspraak. “

Ziekenhuiszorg

De aanvragen verdeelden zich over verschillende zorgsectoren. Circa 60 procent van de verzoeken was gericht op ziekenhuiszorg, met name voor de afdelingen neurologie, orthopedie, radiologie en oogheelkunde. Daarnaast werd in 22 procent van de gevallen hulp ingeroepen binnen de ggz, voornamelijk voor wachttijden rondom ADHD bij volwassenen, trauma, PTSS, depressie en angststoornissen.