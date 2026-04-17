Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Wachttijden overal te lang, behalve bij chirurgen

De wachttijden voor een polikliniekbezoek of -behandeling zijn bij alle ziekenhuisspecialismen langer dan de afgesproken treeknorm van vier weken – behalve bij de chirurgie. Dat blijkt uit onderzoek van Kompas in Zorg.

De wachtlijsten in het ziekenhuis zijn de chaos van de coronapandemie amper te boven gekomen. Sterker nog: voor alle specialismen moeten patiënten in maart 2026 langer wachten dan in januari 2022.

Specialismen

De gemiddelde wachttijd voor een de polikliniek van de neurologie groeide het meest. De wachttijd verdubbelde van 7 weken wachttijd in januari 2022 naar 14 weken in maart 2026. Ook de wachttijden voor oogheelkunde groeide flink. Tegenwoordig moet je voor een poliklinisch oogbezoek in een ziekenhuis gemiddeld ruim 13 weken wachten. Afspraken bij de gynaecologie groeide van een kleine 6 weken naar 11 weken. Interne geneeskunde zat in maart 2022 rond de treeknorm van 4 weken wachttijd, maar die wachttijd groeide de afgelopen jaren naar gemiddeld 8 weken. Voor kindergeneeskunde, longziekten en cardiologie liggen de wachttijden momenteel rond de 5 weken.

Alleen de chirurgen weten de wachttijden op de polikliniek consequent onder de 4 weken te houden. Ook al groeide hun wachttijd de afgelopen vier jaar ook met 24 procent.

Bron: Kompas in Zorg.

Behandelingen

Het goede nieuws is dat er een zeer lichte daling is van diverse veelvoorkomende specifieke behandelingen. Galblaasverwijdering, staaroperatie, knie- of heupvervanging, prostaatoperatie, liesbreukoperatie en het verwijderen van de amandelen – patiënten wachtten in 2022 langer op al die behandelingen dan in 2026.

Maar voor al die behandelingen moeten patiënten langer wachten dan de afgesproken treeknorm van zeven weken. Alleen de wachtlijst voor plaatsen van trommelvlies-buisjes is gemiddeld korter, namelijk zes weken.

Bron: Kompas in Zorg.

Diagnose

Voor een diagnose hoeven patiënten minder lang te wachten. Een mammografie, echo, CT-scan en een uitstrijkje kunnen binnen de diagnose-treeknorm van vier weken.

Een MRI voor de hersenen en de botdichtheidsmeting piepen daar net bovenuit. Patiënten wachten weer langer op een gastroscopie en colonscopie. En voor een slaaponderzoek moeten patiënten maar liefst negen weken wachten.

Bron: Kompas in zorg.
Bron: Kompas in Zorg.

Diagnose

Kompas in Zorg heeft voor hun klanten ook nog een dashboard ontwikkeld. Daarop zijn alle wachtlijsten van alle ziekenhuizen, alle specialisaties en alle behandelingen en typen onderzoek inzichtelijk.

Reageer op dit artikel
Meer over:WachtlijstenZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17 apr 2026 Wachttijden overal te lang, behalve bij chirurgen
2 mrt 2026 Deze polikliniek had in 2025 de langste wachttijd
8 dec 2025 Frisius MC zet adviesbureau in om OK-capaciteit beter te benutten
9 apr 2026 Minister Hermans reageert op rechtszaak wachttijden ggz
7 apr 2026 Ggz-behandelaren en patiënten dagvaarden de Staat om te lange wachttijden

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties