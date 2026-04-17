Wachttijden overal te lang, behalve bij chirurgen

De wachttijden voor een polikliniekbezoek of -behandeling zijn bij alle ziekenhuisspecialismen langer dan de afgesproken treeknorm van vier weken – behalve bij de chirurgie. Dat blijkt uit onderzoek van Kompas in Zorg.

De wachtlijsten in het ziekenhuis zijn de chaos van de coronapandemie amper te boven gekomen. Sterker nog: voor alle specialismen moeten patiënten in maart 2026 langer wachten dan in januari 2022.

Specialismen

De gemiddelde wachttijd voor een de polikliniek van de neurologie groeide het meest. De wachttijd verdubbelde van 7 weken wachttijd in januari 2022 naar 14 weken in maart 2026. Ook de wachttijden voor oogheelkunde groeide flink. Tegenwoordig moet je voor een poliklinisch oogbezoek in een ziekenhuis gemiddeld ruim 13 weken wachten. Afspraken bij de gynaecologie groeide van een kleine 6 weken naar 11 weken. Interne geneeskunde zat in maart 2022 rond de treeknorm van 4 weken wachttijd, maar die wachttijd groeide de afgelopen jaren naar gemiddeld 8 weken. Voor kindergeneeskunde, longziekten en cardiologie liggen de wachttijden momenteel rond de 5 weken.

Alleen de chirurgen weten de wachttijden op de polikliniek consequent onder de 4 weken te houden. Ook al groeide hun wachttijd de afgelopen vier jaar ook met 24 procent.

Bron: Kompas in Zorg.

Behandelingen

Het goede nieuws is dat er een zeer lichte daling is van diverse veelvoorkomende specifieke behandelingen. Galblaasverwijdering, staaroperatie, knie- of heupvervanging, prostaatoperatie, liesbreukoperatie en het verwijderen van de amandelen – patiënten wachtten in 2022 langer op al die behandelingen dan in 2026.

Maar voor al die behandelingen moeten patiënten langer wachten dan de afgesproken treeknorm van zeven weken. Alleen de wachtlijst voor plaatsen van trommelvlies-buisjes is gemiddeld korter, namelijk zes weken.

Diagnose

Voor een diagnose hoeven patiënten minder lang te wachten. Een mammografie, echo, CT-scan en een uitstrijkje kunnen binnen de diagnose-treeknorm van vier weken.

Een MRI voor de hersenen en de botdichtheidsmeting piepen daar net bovenuit. Patiënten wachten weer langer op een gastroscopie en colonscopie. En voor een slaaponderzoek moeten patiënten maar liefst negen weken wachten.

Kompas in Zorg heeft voor hun klanten ook nog een dashboard ontwikkeld. Daarop zijn alle wachtlijsten van alle ziekenhuizen, alle specialisaties en alle behandelingen en typen onderzoek inzichtelijk.