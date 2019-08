Kinderorthopeden Zuidoost Nederland werken nauwer samen

Orthopeden van Maastricht UMC+ en Máxima MC gaan de krachten bundelen op het gebied van kinderorthopedie. Door onderlinge uitwisseling kan de behandeling van onder meer scoliose, spasticiteit, klompvoeten en as- en standsafwijkingen voortaan in beide ziekenhuizen en daarmee dichter bij de patiënt plaats vinden.

"Met deze samenwerking maken we gebruik van elkaars expertise en vullen we elkaar aan”, licht kinder-orthopedisch chirurg Arnold Besselaar van MMC het initiatief toe. “Zo ontvangen kinderen de beste behandeling zonder daarvoor langer te hoeven reizen dan noodzakelijk. Een patiënt met complexe problematiek rond klompvoetjes kan ik nu zien op het spreekuur in Maastricht, in plaats van de patiënt daarvoor naar Veldhoven te laten komen."

Besselaar en collega Van Douveren ontvangen vanuit het hele land verwijzingen voor klompvoeten en hebben veel ervaring met as- en standsafwijkingen, kindertraumatologie en heupdysplasie, ook bij jongvolwassenen.

Combinatiespreekuur

In Maastricht werken juist weer experts op het gebied van scoliose, dysplastische heupontwikkeling, syndromale afwijkingen, cerebrale parese, open rug en complexe groei- en ontwikkelingsstoornissen van het skelet. Kinderen met een ernstige scoliose bijvoorbeeld, kunnen nu in MMC voorbereid worden op het combinatiespreekuur door Lodewijk van Rhijn van het Maastricht UMC+. Hierna vindt de specialistische operatieve behandeling plaats in Maastricht.

Juiste plaats

"De samenwerking is nu nog beter op elkaar afgestemd en geïntensiveerd”, stelt kinder-orthopedisch chirurg Adhiambo Witlox van MUMC+. “Juist voor kwetsbare kinderen is het belangrijk dat zij op de juiste plaats door de dokter met de meeste expertise behandeld worden. Het bundelen van onze krachten in de regio komt deze kinderzorg alleen maar ten goede."

In 2016 zetten ook het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek stappen naar nauwere samenwerking op het gebied van kinder-orthopedische zorg. De twee ziekenhuizen hebben hiertoe op 7 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.