Belangenvereniging wil af van CBR-keuring bij autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) roept minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om de extra keuringen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor mensen met autisme af te schaffen. De NVA spreekt van “een schandalige en vernederende” procedure, die geen enkel doel dient.

“Vroeger dachten we dat vrouwen niet geschikt zouden zijn om te autorijden. Gelukkig hebben we afscheid genomen van die achterhaalde gedachte”, zegt NVA-directeur Karol Henke. “Bij mensen met autisme echter blijkt dat volstrekt ongegronde onderscheid echter nog altijd springlevend. Niet alleen schandalig, maar ook vernederend.”

Geen verband

Van het argument dat de extra keuring nodig is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, klopt volgens de NVA niets. De NVA heeft de afgelopen maanden zelf gezocht naar cijfers over het verband tussen autisme en auto-ongelukken bij meerdere instanties, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de ANWB. Die cijfers zijn er niet. Navraag bij diverse instanties en naslag van eerder onderzoek leert dat er geen enkel relevant verband bestaat tussen rijvaardigheid, en de diagnose autisme. Sterker nog, mensen met autisme blijken, zodra ze eenmaal hun rijbewijs hebben gehaald, gemiddeld veiliger te rijden.

De afgelopen maanden heeft de NVA, naar aanleiding van vele binnenkomende klachten, zelf onderzoek gedaan naar de misstanden bij het CBR. De ernst van de klachten is dermate groot, dat de NVA de minister per brief vraagt om direct in te grijpen.

Niet onafhankelijk

De extra keuring is prijzig, duurt lang, stelt inhoudelijk weinig voor, en is volstrekt onnodig. Naast het feit dat er geen basis bestaat voor een extra traject bij mensen met autisme, twijfelt de NVA aan de onafhankelijkheid van het advies waarop het traject is gebaseerd. De medisch adviseur van het CBR was namelijk zelf actief als adviseur bij de totstandkoming van het advies waarin staat dat mensen met autisme een extra keuring moeten doorstaan. Dat advies baseert zich bovendien op een onderzoek waarin autisme in het geheel niet voorkomt.