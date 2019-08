Een op de vijf ouderen mijdt zorg vanwege kosten

Bijna een vijfde van de senioren heeft het afgelopen jaar zorg gemeden vanwege de kosten. Meer dan de helft van de senioren geeft bovendien aan in de problemen te komen wanneer het eigen risico in de zorgverzekering zou stijgen naar 500 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Bijna een derde moet meer op de uitgaven letten dan een jaar geleden. Gemiddeld kwam het vier keer voor dat men een bezoek aan de huisarts, apotheek of tandarts vermeed vanwege de kosten. De tandarts werd het vaakst gemeden, gevolgd door de fysiotherapeut en de apotheek.

Mantelzorg

Bijna drie op pde tien senioren verleent mantelzorg. Ook daar zijn vaak kosten aan verbonden: van de mantelzorgers maakt zes op de tien kosten wanneer ze hulp verlenen. Denk hierbij aan reis- en parkeerkosten en boodschappen. Het gaat gemiddeld om zo’n 600 euro per jaar.

Het onderzoek van KBO-PCOB is afgenomen in juli 2019 onder 1400 Nederlandse senioren. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar.