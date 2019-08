'Geen tekort aan medicijnen bij Brexit'

Ziekenhuizen, apothekers en patiƫnten hoeven zich geen zorgen meer te maken over een tekort aan geneesmiddelen na de Brexit op 31 oktober. Farmaceutische bedrijven, toezichthouders en het ministerie van VWS hebben alle maatregelen genomen om de leveranties door te laten gaan.

Bijna alle farmaceutische bedrijven in Groot-Brittannië hebben VWS toegezegd dat ze voor 31 oktober hun productie of registratie hebben verplaatst naar het Europese vasteland, waardoor hun geneesmiddelen en medische hulpmiddelen blijven voldoen aan de EU-registratieregels. Dat laten betrokkenen in de sector weten.

Heel goed

“We vertrouwen erop dat alle patiënten hun geneesmiddelen kunnen blijven krijgen”, zegt een woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie die vrijwel alle farmaceutische bedrijven in Nederland vertegenwoordigt. “De laatste maanden hebben alle partijen het probleem serieus opgepakt. Dat is heel goed gegaan.”

Tijdelijke vergunning

Voor ongeveer tien producten is dat mogelijk niet voor 31 oktober klaar. Maar ook daarvoor is een oplossing afgesproken: mochten dat voor deze producten niet tijdig lukken, dan heeft de Europese registratie-autoriteit EMA in samenwerking met de IGJ toegezegd een tijdelijke vergunning te verlenen. Dan krijgen groothandels voor zolang het nodig is toestemming deze geneesmiddelen toch te importeren uit Groot-Brittannië.

Geheime lijst

Minister Bruins heeft tot nu toe zich “zorgelijk” geuit over het tekort aan medicijnen bij een harde Brexit. Hij stelde dit jaar een lijst op met vijftig cruciale geneesmiddelen waarvan hij niet kon garanderen dat die na 31 oktober konden worden geleverd. Het was een geheime lijst, omdat Bruins wilde voorkomen dat apothekers, ziekenhuizen en patiënten ze zouden hamsteren.

Ook was een zorg van de minister was de enorme lijst aan 500.000 medische hulpmiddelen die de juiste EU-certificering moeten hebben voordat ze mogen worden geïmporteerd, zoals pacemakers, rolstoelen, bloedglucosemeters, incontinentiemateriaal en maatbekers. “Ook daar zijn de problemen opgelost, zegt Peter de Jong, ceo van de farmaceutische groothandel Brocacef en 350 BENU-apotheken.

Productie overgeheveld

Volgens De Jong is voor vrijwel alle producten een oplossing gevonden. Of omdat de locatie van de productie is overgeheveld naar het vaste land, of omdat er vervangende artikelen zijn gevonden of omdat de IGJ een tijdelijke vergunning heeft verleend om de producten zonder formele EU-certificering toch uit Groot-Brittannië te importeren, “totdat de Britten hun certificeringsregels weer in orde hebben”.

De Jong van Brocacef is er zo van overtuigd dat de leveranties van alle geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geen haperingen gaan opleveren, dat hij geen enkele extra voorraad heeft aangelegd. De Jong: “Wat mij betreft is het probleem opgelost.”

Oplossing zeker

Ook de ziekenhuisapothekers, verenigd in de NVZA, zijn positief over de inspanningen van farmaceutische industrie en autoriteiten, zoals de IGJ, het CBG en de EMA. “Volgens mij is vrijwel alles in orde”, zegt beleidsmedewerker Caspar van Loosen. “Er zijn twee à vijf kleine probleempjes, en daar wordt aan gewerkt, maar ik weet zeker dat daar ook voor 1 november een oplossing voor is.” Een woordvoerder van de KNMP, de openbare apothekers, zegt: “We hebben vertrouwen in de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening.”

Het ministerie van VWS geeft geen commentaar over de geneesmiddelenvoorziening na de Brexit.