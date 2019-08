Pro Persona verhuist bedden uit dependance Ede

Een miljoenentekort heeft er waarschijnlijk toe geleid dat ggz-instelling Pro Persona bedden weghaalt uit haar dependance in Ede. De Gelderlander meldt dat op basis van informatie van 'goed ingevoerde bronnen'.

De locatie in Ede biedt ruimte voor acute opname voor volwassenen. Er is een aparte afdeling voor ouderen met psychiatrische en lichamelijke klachten. Volgens de Gelderlander blijft de crisisdienst in Ede en zouden medewerkers er ambulant gaan werken. Enkele tientallen bedden worden verhuisd naar andere locaties van Pro Persona.

Pro Persona heeft locaties in Arnhem, Wolfheze, Nijmegen en Tiel. Alleen op de eerste dependance zou het financieel goed gaan. In april van dit jaar werd bekend dat Pro Persona de kliniek acute opname voor volwassenen in Tiel zou sluiten. Reden hiervoor was een tekort aan gekwalificeerd personeel.