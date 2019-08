UMCU en Haga gaan Zorgplatform gebruiken

Met Zorgplatform kunnen zorgverleners patiëntgegevens uit het epd eenvoudig, veilig en gestructureerd uitwisselen tussen zorginstellingen en e-health diensten. Het Hagaziekenhuis en het UMC Utrecht voerden de koppeling als eerste door.

Zorgplatform is ontwikkeld door ChipSoft, dat onder andere ziekenhuisinformatiesystemen levert. Luscii ontwikkelt e-health toepassingen voor thuismeten.

Veilig communiceren

De ict-bedrijven hebben gezien dat samenwerking tussen verschillende organisaties in de zorg steeds belangrijker wordt. "Dan is het wel nodig dat systemen op een veilige manier met elkaar communiceren", vindt Marc Lenselink, innovatie consultant bij ChipSoft. Hij zegt tegen Qruxx tech: "Tot voor kort werden individuele systemen op maat met elkaar verbonden. Met Zorgplatform als tussenstation is er slechts één koppeling nodig. Werkstromen van verschillende ziekenhuizen en hun partners worden nu direct ondergebracht in HiX. Luscii heeft hiermee de primeur."

Toegankelijk

Door Zorgplatform is FocusCura-dochter Luscii nog toegankelijker voor professionele gebruikers. "Artsen en verpleegkundigen werken in hun eigen epd en kunnen de patiënten van daaruit direct aanmelden voor Luscii. Wanneer zij een alert vanuit Luscii krijgen, verschijnt deze in de werklijst die de poli al gebruikt. Data van thuismeten zijn in HiX beschikbaar waarbij ook de Luscii functies voor het afhandelen van alerts en de communicatie met patiënten direct te gebruiken zijn vanuit HiX. Dat scheelt handelingen en maakt opschalen eenvoudiger", zegt Anne Pasdeloup, product owner bij Luscii, tegen Qruxx tech.