Bruins wil namen bekendmaken van fabrikanten dure medicijnen

Minister Bruins van VWS wil de namen bekendmaken van farmaceutische bedrijven die zonder reden hun prijzen van geneesmiddelen sterk verhogen.

Dat schrijft Bruins in een opiniestuk in de Volkskrant. De minister wil op die manier druk zetten op bedrijven om hun prijzen niet extreem te verhogen. Het eerste bedrijf dat ervoor in aanmerking komt, heeft onlangs zijn prijs verhoogd naar 150.000 euro per patiënt per jaar. Als deze onderneming geen goede argumentatie heeft, maakt Bruins de naam bekend over enkele weken.

Verzesvoudiging

"Wat mij dwarszit", schrijft hij, "is dat we niet mogen weten waarom we zoveel moeten betalen". Dit jaar verhoogden twee farmaceutische bedrijven hun prijzen extreem: Novartis, dat na de overname van een Rotterdams bedrijf dat een kankermedicijn maakte de prijs van het middel verzesvoudigde, en een concern dat bekendmaakte dat een middel tegen de spierziekte SMA twee miljoen euro per patiënt moet gaan kosten.

Onderhandelen

De minister komt tot de maatregel omdat de kosten voor ziekenhuismedicatie al jaren fors oplopen. Onder de vorige minister van VWS, Edith Schippers, is al begonnen om samen met enkele andere Europese landen te onderhandelen met de fabrikanten over de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Ook is het ziekenhuizen sinds twee jaar toegestaan samen met de farmaceuten te onderhandelen om zo de prijzen te drukken.