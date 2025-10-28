Texas procedeert tegen paracetamolproducenten om autismeclaims

Dat meldt The New York Times.

Trump

De staat volgt daarmee eerdere, onbewezen claims van president Donald Trump dat er een link zou bestaan tussen paracetamolgebruik tijdens zwangerschap en autisme. Volgens de aanklacht zouden de producenten – Johnson & Johnson en het daarvan afgesplitste Kenvue – bewijs van zo’n verband hebben verdoezeld.

Geen bewijs

De producenten hebben herhaaldelijk geruchten over een mogelijk verband ontkend en gewezen op de veiligheid van hun medicatie en de mogelijke gevaren daarvan. Ook internationale gezondheidsorganisaties als het Europees Geneesmiddelenbureau hebben erop gewezen dat er geen bewijs is voor een verhoogd risico op het ontwikkelen van een autismespectrumstoornis bij gebruik tijdens de zwangerschap. Ook Trumps eigen voedsel- en medicijnautoriteit FDA erkent dat een dergelijk oorzakelijk verband niet bekend is. (ANP)