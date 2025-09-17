Rekenkamer: EU pakt medicijntekorten niet effectief genoeg aan

Medicijntekorten in Europa zijn de afgelopen jaren tot recordhoogten gestegen, maar het ontbreekt de EU nog altijd aan “een goed geolied systeem om ernstige tekorten aan te pakken”. De Europese Rekenkamer (ERK) stelt dat vast in een kritisch rapport . Het gebrek aan een effectieve Europese samenwerking leidt er ook toe dat de lidstaten elkaar tegenwerken, laat de Rekenkamer zien.

Veel landen zijn begonnen met het aanleggen van medicijnvoorraden, zodat ze niet zonder kritieke medicijnen als antibiotica komen te zitten. “Omdat dit niet goed wordt gecoördineerd, dreigt dit de tekorten in andere lidstaten te verergeren.”

Grip op levering kwijtgeraakt

Het opstellen van een EU-lijst van kritieke geneesmiddelen is “een belangrijke stap”, schrijft de ERK, “maar de inspanningen tot nu toe hebben de beschikbaarheid ervan niet gewaarborgd”. Veel medicijnen die Europeanen gebruiken, komen uit Aziatische landen. Het uitbesteden van de productie is vaak goedkoper gebleken, maar Europese landen zijn daarmee ook hun grip op de leveringen voor een deel kwijtgeraakt.

De Rekenkamer schrijft dat initiatieven van de EU om de onderliggende oorzaken van de tekorten aan te pakken “in een prille fase zijn blijven steken”. Europeanen blijven daardoor “het risico lopen dat ze zonder medicijnen komen te zitten”, waarschuwen de rekenmeesters van de EU. “Daarbij gaat het onder meer om veelgebruikte antibiotica en andere essentiële geneesmiddelen.”

EMA

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de afgelopen jaren wel meer bevoegdheden gekregen en “een belangrijke coördinerende rol vervuld in het beperken van de gevolgen van tekorten”, erkent de ERK. Als geen sprake is van een officiële gezondheidscrisis, zoals tijdens de coronapandemie, heeft het EMA echter “nog steeds geen wettelijke bevoegdheden om EU-landen te helpen”, schrijft de Rekenkamer. De onderzoekers concluderen ook dat EMA “onvoldoende op de hoogte” is van tekorten om daar iets tegen te doen. (ANP)