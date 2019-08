Nederlander slikt minder pillen

Nederlanders slikten vorig jaar minder pillen dan verwacht. Het medicijngebruik bleef bijna gelijk. Op basis van vergrijzing en bevolkingsaanwas werd 1,5 procent groei verwacht, schrijft het AD.

Dat blijkt uit jaarcijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het gebruik van geneesmiddelen nam in 2018 toe met slecht een half procent, terwijl de bevolking in die periode ook met een half procent is toegenomen.



Tussen 2003 en 2013 lag de groei van het medicijngebruik volgens de krant nog op 4 tot 8 procent en in de jaren erna tussen ruim 1 en 3 procent. De groei van een half procent is "zeker het laagste van dit decennium en waarschijnlijk van deze eeuw", zegt manager Jeroen Lukaart van de SFK.



De uitgaven aan medicijnen zijn met 1,1 procent gestegen. "Omdat de minister in zijn laatste begroting rekening hield met een stijging van 2,4 procent, heeft de overheid een meevaller", zegt Lukaart. (ANP)