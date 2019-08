Diakonessenhuis voert controles uit vanwege besmettingen darmbacterie

Bij twee patiƫnten van het Diakonessenhuis in Utrecht is de darmbacterie Vancomycine-resistente enterokok (VRE) aangetroffen. Dat is reden voor het ziekenhuis om extra onderzoek uit te voeren.

Patiënten die vanaf 19 juni op een bepaalde afdeling hebben gelegen zullen volgens het AD worden benaderd voor een contactonderzoek. Ook zullen er steekproeven worden gedaan onder patiënten van andere afdelingen. Het kan namelijk zijn dat de besmette patiënten daar mogelijk geweest zijn. Daarnaast worden ruimten in het ziekenhuis volgens de krant schoongemaakt volgens de geldende protocollen.

De bacterie VRE is bij gezonde mensen niet gevaarlijk, maar kan bij ernstig zieke patiënten een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is. Dat meldt het RIVM. VRE kan niet behandeld worden met gangbare antibiotica, wat betekent dat de infecties die door de bacterie wordt veroorzaakt moeilijk te behandelen zijn.