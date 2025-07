RIVM-topman wordt bestuursvoorzitter van Universiteit Utrecht

Hans Brug vertrekt als hoogste baas van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hij is daar sinds 2018 directeur-generaal, maar hij wordt voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Brug leidde het RIVM tijdens de coronapandemie en de stikstofcrisis. De Volkskrant rekende hem in 2019 en 2020 tot de vijftig invloedrijkste Nederlanders. Brug is momenteel ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich daar op gezond gedrag en een gezonde manier van leven. Hij studeerde eerder in Wageningen, promoveerde in Maastricht en was ook verbonden aan ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. (ANP)