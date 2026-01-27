Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe toezichthouder bij de Viersprong

,

Wouter Staal is sinds dit jaar toegetreden tot de raad van toezicht van ggz-instelling de Viersprong.

Hij volgt Annemarie van Elburg op die de afgelopen vier jaar als toezichthouder invulling heeft gegeven aan het wetenschappelijke profiel van de Viersprong.

Radboudumc

Wouter Staal is hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc en Karakter Universitair Centrum, en bijzonder hoogleraar Autisme aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de verbinding tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk, met als doel een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek en de dagelijkse klinische praktijk.

Internationale erkenning

Als hoogleraar is Staal betrokken bij diverse nationale en internationale samenwerkingen, zoals Autism Europe, het Nationaal Autisme register, het Euregional Network for Child and Adolescent Psychiatry (ENCAP) en het DREAMS consortium. Deze kennis en ervaring zijn van grote waarde voor de Viersprong, die als TOPGGz-instelling inzet op academische excellentie en innovatieve behandelmethoden.

De Viersprong

De Viersprong is een academische, hoogspecialistische GGZ-instelling met een TOPGGz certificaat, die in een groot deel van Nederland actief is. Hoogopgeleide professionals geven duidelijk omschreven behandelingen voor volwassenen en jeugd met persoonlijkheids-, gezins- en gedragsproblematiek. De Viersprong doet voortdurend wetenschappelijk onderzoek om complexe persoonlijkheids- en gedragsproblematiek effectief te kunnen behandelen.

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzGovernancePersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:32 Nieuwe toezichthouder bij de Viersprong
26 jan 2026 MIND start petitie tegen de wachtlijsten in de ggz
22 jan 2026 Helft ondervraagde zorgmedewerkers krijgt maandelijks met agressie te maken
22 jan 2026 Aanwijzing voor Overijsselse ggz-locatie
22 jan 2026 Voorrangsplannen IZA allemaal goedgekeurd

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties