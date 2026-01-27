Nieuwe toezichthouder bij de Viersprong

Wouter Staal is sinds dit jaar toegetreden tot de raad van toezicht van ggz-instelling de Viersprong.

Hij volgt Annemarie van Elburg op die de afgelopen vier jaar als toezichthouder invulling heeft gegeven aan het wetenschappelijke profiel van de Viersprong.

Radboudumc

Wouter Staal is hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc en Karakter Universitair Centrum, en bijzonder hoogleraar Autisme aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de verbinding tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk, met als doel een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek en de dagelijkse klinische praktijk.

Internationale erkenning

Als hoogleraar is Staal betrokken bij diverse nationale en internationale samenwerkingen, zoals Autism Europe, het Nationaal Autisme register, het Euregional Network for Child and Adolescent Psychiatry (ENCAP) en het DREAMS consortium. Deze kennis en ervaring zijn van grote waarde voor de Viersprong, die als TOPGGz-instelling inzet op academische excellentie en innovatieve behandelmethoden.

De Viersprong

De Viersprong is een academische, hoogspecialistische GGZ-instelling met een TOPGGz certificaat, die in een groot deel van Nederland actief is. Hoogopgeleide professionals geven duidelijk omschreven behandelingen voor volwassenen en jeugd met persoonlijkheids-, gezins- en gedragsproblematiek. De Viersprong doet voortdurend wetenschappelijk onderzoek om complexe persoonlijkheids- en gedragsproblematiek effectief te kunnen behandelen.