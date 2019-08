Brabantse zorgsector werkt samen voor innovatie

Brabantse ziekenhuizen en bedrijven gaan samenwerken om behandelingen die beschouwd worden als veelbelovend sneller beschikbaar te maken voor patiƫnten. Dat meldt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

De laatste stap naar de patiënt als het gaat over zorginnovaties zou voor veel ontwikkelaars moeilijk zijn te maken. Dat komt door een vaak tijdrovende besluitvorming, complexe geldstromen die er mee gemoeid zijn en te weinig kennis van elkaars dagelijkse praktijk. Om dit makkelijker te maken gaat de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) onder de noemer 'Samen Innoveren' met alle betrokken partijen aan de slag. De eerste bijeenkomst vond afgelopen vrijdag plaats.

Slecht op de hoogte

''Veel te vaak blijkt dat zorgverleners niet goed op de hoogte zijn van nieuwe ideeën in de zorg. Andersom geldt dat het bedrijfsleven te weinig op de hoogte is van wat er op de werkvloer in het ziekenhuis speelt'', stelt neurochirurg Bachtiar Burhani, verbonden aan het ETZ. Hij is nauw betrokken bij het innovatieprogramma. ''Als het lukt om die connectie te maken en elkaar beter te begrijpen dan hebben we de sleutel tot succes te pakken. We staan aan het begin, maar tijdens deze eerste bijeenkomst zijn al veelbelovende contacten gelegd.'' Deelnemers waren Salvia, Peracutus, Mellon Medical, Ventinova Medical, DEMCON, BOM, medisch specialisten en verpleegkundigen van het ETZ en zorgverzekeraar CZ.

Vijf topklinische ziekenhuizen

Het ETZ is voor de BOM het eerste ziekenhuis waar ze mee samen werken. Wel is er inmiddels een intentieverklaring met het Máxima MC in Veldhoven om breder samen te werken. Algemeen directeur Jan Pelle van de BOM: ''Het Brabantse zorglandschap leent zich heel goed voor deze nieuwe aanpak. Er zijn vijf topklinische ziekenhuizen, elk met hun eigen specialisatie. Daarmee zijn ze heel geschikt om innovaties die zich op kleine schaal hebben bewezen in de praktijk verder te ontwikkelen.'' De BOM is dan ook in gesprek met meer ziekenhuizen.