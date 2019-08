RAVU pakt aanrijtijden ambulances aan

De Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) gaat zo snel mogelijk twaalf verpleegkundigen opleiden tot ambulanceverpleegkundigen om aanrijtijden te verbeteren.

Vanwege zorgen over aanrijtijden van ambulances in Vijheerenlanden wordt er gestart met een nieuw opleidingstraject, waarbij verpleegkundigen worden opgeleid tot ambulanceverpleegkundigen. In september starten twaalf medewerkers met die specifieke opleiding. Dat laat BN DeStem weten.

Veranderingen regio

Eerder dit jaar ontstonden er in Vijfheerenlanden zorgen over de aanrijtijden van de ambulances. De ambulances zouden regelmatig niet binnen de afgesproken tijd bij een incident ter plaatse arriveren. De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid reed oorspronkelijk in de regio, maar na een fusie van gemeenten Leerdam en Zederik met Vianen, behoort het gebied toe aan de RAVU?(Regionale Ambulance Voorziening Utrecht). De RAVU besloot de ambulancepost van Meerkerk te sluiten en twee posten in te richten in Lexmond en Schoonrewoerd. Daarmee was de verwachting sneller in de in de hele regio ter plaatse te kunnen zijn.

Diverse oorzaken

Lokaal politieke partij VHL Lokaal uitte haar zorgen. In een schriftelijke reactie op de vragen van de partij stelt manager Ambulancezorg Annemiek Hesselink dat in het hele land de 15-minutennorm slechts door een kleine minderheid wordt behaald. Ambulancediensten kampen volgens haar in het hele land met een tekort aan ambulanceverpleegkundigen. Ook speelt er mee dat kwetsbare ouderen langer thuis wonen en dat patiënten tegenwoordig sneller worden ontslagen uit het ziekenhuis. Belemmeringen door geografie, infrastructuur en een landelijke ligging kunnen ook rijtijden beïnvloeden. Daardoor zijn de oorzaken niet eenvoudig of op de korte termijn op te lossen, stelt Hesselink.