Gebruik van verslavende pijnstillers daalt

Maatregelen in Nederland om het gebruik van verslavende pijnstillers terug te dringen, lijken effect te sorteren, blijkt uit cijfers die de Volkskrant bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft opgevraagd. De eerste zeven maanden van dit jaar is het aantal verstrekkingen van het beruchte middel oxycodon met een paar procent gedaald. Ook het aantal gebruikers nam iets af, aldus het dagblad.

Tot en met 2017 steeg het aantal mensen dat de zware pijnstiller slikt juist, van iets meer dan 100.000 in 2008 tot bijna 500.000 in 2017.

Vorige week nog bleek uit onderzoek dat het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen na overmatig gebruik van opioïden enorm is toegenomen. In 2017 overleden 211 mensen aan een overdosis, tegenover 139 in 2013.

Albert Dahan, hoogleraar anesthesiologie en een van de onderzoekers schrijft de daling toe aan de aandacht die er sinds vorig jaar is voor het probleem. (ANP)