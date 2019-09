De Opbouw stopt met jeugdzorg en stoot Lijn5 af

Grote tekorten bij de gemeenten en daaruit voortvloeiende financiële druk is de voornaamste reden voor Stichting De opbouw om te stoppen met Jeugdzorg en zich voortaan alleen nog maar bezig te houden met ouderen- en gehandicaptenzorg. De Opbouw probeert Jeugdzorgzorgorganisatie Lijn5 elders onder te brengen.

“Helaas zijn we nu op het punt gekomen dat we financieel niet langer door kunnen gaan”, zegt bestuursvoorzitter Hans Helgers in een verklaring. “De Opbouw heeft jarenlang deze tekorten zelf kunnen opvangen. Dit past ook bij de maatschappelijke opdracht die we hebben: het bieden van hulp aan kwetsbare mensen ongeacht de financieringsbron. Het is niet langer verantwoord voor De Opbouw om de verliezen in de Jeugdzorg te blijven dragen waardoor wij genoodzaakt zijn te kiezen voor een overdracht van onze jeugdzorgtak.”

Complexe gedragsproblemen

Bij Lijn5 zijn jaarlijks zo’n tweeduizend kinderen en jongeren in behandeling, in negentig verschillende gemeenten verdeeld over drie provincies. De jeugdzorgorganisatie is gespecialiseerd in complexe gedragsproblemen die verband houden met een licht verstandelijke beperking.

Overnemen

De Opbouw voert momenteel samen met Lijn5 gesprekken met diverse zorgorganisaties om de behandeling van de jongeren over te nemen. Daarbij stellen ze als belangrijkste doel de continuïteit van de zorg te waarborgen en de ervaring en expertise van de medewerkers niet verloren te laten gaan. “Lijn5 biedt al jarenlang, met bevlogen, hoogopgeleide, professionals, behandelingsvormen aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun gezinnen”, licht Lijn5-directeur Ruud Piera toe. “Zij mogen niet de dupe worden van de organisatorische en financiële problemen in de jeugdzorg.”