Aanpak zorgfraude gemeenten Noord Limburg hapert door gebrek aan samenwerking

Het ontbreekt in Noord-Limburg zowel lokaal als regionaal aan een expliciete visie op de bestrijding van zorgfraude. Er is ook geen sprake van een gezamenlijke strategie.

Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van de rekenkamers van de regio Noord-Limburg aangaande de gemeenten Venlo, Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.

De regio Noord-Limburg trekt gezamenlijk op bij de inkoop en contractering van zorgaanbieders en de zeven betrokken gemeenten hebben het toezicht gezamenlijk regionaal belegd. Tegelijkertijd houden de gemeenten er verschillende opvattingen op na over hun verhouding tot zorgaanbieders en de strategie als zich signalen van zorgfraude of onrechtmatigheid voordoen. Dit alles vermindert de effectiviteit van de aanpak van zorgfraude.

Fraude door zorgaanbieders

Uit het onderzoek volgt dat er nauwelijks gevallen zijn geconstateerd van frauduleus handelen door zorgaanbieders. Dat zou kunnen betekenen dat zorgfraude in de regio in het nauwelijks voorkomt, maar de onderzoekers achten dat ‘hoogst onwaarschijnlijk’. Vermoedelijk komt zorgfraude wel degelijk voor, maar worden de signalen die daarop wijzen onvoldoende opgemerkt. Fraudebewustzijn is, met name in de gemeentelijke toegangsorganisatie, beperkt ontwikkeld en er worden waarschijnlijk signalen gemist.

Allereerst is een gezamenlijke visie nodig, zo adviseren de onderzoekers. De aanpak van zorgfraude moet zijn ingebed in alle fases van de keten: rondom inkoop, contractering, in de gemeentelijke toegangsorganisatie en door het toezicht als sluitstuk van die keten.