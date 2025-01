Gemeenten kunnen zorgfraude maar moeilijk stoppen

Gemeenten hebben de omvang van zorgfraude niet goed in beeld. Ze vrezen dat het zo groot wordt, dat goede zorg in gevaar komt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. Criminoloog Edward van der Torre, die onderzoek doet naar zorgfraude bij gemeenten, vindt dat gemeenten de teugels moeten aantrekken. Zorgdirecteur Rob Daamen pleit echter voor een andere aanpak van zorgfraude.

Zorgfraude

Navraag bij 35 gemeenten in het werkgebied van de Stentor laat zien dat het de meeste gemeenten maar niet lukt om deze vorm van fraude goed in beeld te krijgen. Grootschalige zorgfraude leidt er volgens gemeenten toe dat het steeds moeilijker wordt om goede zorg te blijven leveren, omdat criminelen het beschikbare budget misbruiken voor verkeerde doeleinden. Dat maakt de aanpak van zorgfraude extra belangrijk.

Toezicht is lastig, merken gemeenten. Enerzijds omdat persoonsgebonden budgetten (pgb’s) fraudegevoelig zijn door een contract tussen een zorgaanbieder en een cliënt. Anderzijds door de hoeveelheid aan gecontracteerde partijen, Van der Torre.

Te makkelijk

Van der Torre zegt dat het hoog tijd is dat gemeenten het toezicht en de kwaliteit op de zorg goed regelen en waarschuwt gemeenten zich beter te wapenen tegen zorgcriminelen. “Daar is het de hoogste tijd voor, want het wordt criminelen nu te makkelijk gemaakt”, merkt hij op. “Het was goed geweest als de overheid bij de decentralisatie van de zorg in 2015 ook een inspectie was gestart, zoals in het onderwijs of bij de jeugdzorg, om rechtmatigheid en kwaliteit te borgen.”

Voorkom meer regels

Rob Daamen, oud-wethouder van de gemeente Harderwijk en sinds drie jaar directeur van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) in Ermelo, waarschuwt juist voor te snelle en algemene maatregelen. Hij vindt het ‘walgelijk’ dat criminelen misbruik maken van kwetsbare mensen om geld binnen te halen, maar heeft tegelijk grote bedenkingen bij de huidige aanpak van zorgfraude.

“De reflex is meteen: nog meer regels, nog meer controleren. Het leidt tot nog meer administratie, terwijl zorgaanbieders al zuchten onder de regeldruk. Bovendien kost het allemaal tijd en geld dat niet naar de cliënt gaat.”

Daamen pleit ervoor om beter in kaart te brengen in welke type zorg de fraude precies zit en wil voorkomen dat er algemene maatregelen worden getroffen. “Daarmee krijgt iedereen nog meer administratie en controlewerk.” Als derde onderstreept Daamen het belang dat gemeenten niet met te veel zorgaanbieders in zee gaan.