Zorgaanbieder Nina B. vrijgesproken van fraude

Zorgaanbieder Victorie Nina B. bood beschermd wonen en 24-uurszorg aan (jong-)volwassenen met psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking of verslavingsproblemen. Ook gaf de aanbieder begeleiding aan huis. Nina B. nam de jongeren mee naar het casino en kocht dure merkkleding voor ze. Voor een cliënt betaalde ze een borstvergroting. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociale Recherche.

De gemeente Almelo deed aangifte van fraude op basis van een vonnis van de civiele rechter, die oordeelde dat er meer zorguren werden gedeclareerd dan dat er daadwerkelijk aan zorg werd verleend.

Strafbare feiten

Maar volgens het Openbaar Ministerie kon niet worden aangetoond dat Nina B. zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De gemeente ging in beroep, maar dat blijkt nu dus tevergeefs. Het is volgens de rechtbank niet duidelijk of Nina B. de cadeaus betaalde met subsidiegeld of met geld dat ze op een andere manier heeft verdiend.

Niet uit te leggen

Voor de gemeente Almelo is de vrijspraak teleurstellend. Wethouder Eugène van Mierlo is verbolgen. Tegen Follow the Money zegt hij: “Je geeft hiermee het signaal af dat malafide zorgbureaus wegkomen met laakbaar gedrag. Dat is niet uit te leggen aan zorgverleners die wel met een juist kompas zorg leveren.”

Steeds meer gemeenten voeren een winstnorm in, maar deze blijkt moeilijk te handhaven, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dat komt volgens de gemeente omdat een zorgaanbieder vaak ook inkomsten krijgt via de Wet langdurige zorg. Van Mierlo: “Die budgetten zijn vele malen hoger dan die van de gemeente en daarbij gelden nauwelijks kwaliteitseisen. Daardoor kunnen bedrijven als Victorie gemakkelijker meer winst maken.”

De zaak kwam in de zomer van 2018 aan het licht nadat RTV Oost had bericht dat Nina B. enkele van haar cliënten meeneemt naar het casino.