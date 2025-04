Miljoenen vergokt, maar OM vervolgt directrice van failliet zorgbureau niet

Tijdens zevenhonderd casinobezoekjes smeet de directrice van het failliete zorgbureau Victorie zo’n twee miljoen euro over de balk. Toch is dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet strafbaar. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD).

Nina B. boekte met haar zorgbureau zo’n 24 procent winst; vele malen hoger dan de gemiddelde winstmarge van 2 tot 3 procent. De directrice nam cliënten mee naar het casino en deelde dure cadeaus uit. In 2020 gingen de twee zorgbureaus waarbij ze betrokken was failliet.

Geen bewijslast

Daarna verloor B. verschillende procedures. Zo moest ze van de Raad van State in 2022 670.000 euro aan subsidie terugbetalen. Het OM staakte in 2019 het strafrechtelijk onderzoek vanwege gebrek aan bewijslast. Daar stak de gemeente Almelo een stokje voor. Afgelopen maandag speelde de strafzaak. Hoewel B. van een flinke verduistering uit twee bv’s wordt beschuldigd, ontbreekt volgens het OM bewijs. Zo is het als enige aandeelhouder niet strafbaar om uit je eigen bv te stelen. Bovendien gaf de bestuurder van een andere bv de vrouw een vrijbrief om de bv te plunderen. Ook dat is niet strafbaar volgens de officier.

De gepinde geldbedragen voor de casinobezoekjes werden later als persoonlijke lening verrekend binnen het zorgbureau. Dat is volgens het OM wederom niet strafbaar. De Belastingdienst en curator zien ook geen reden om de directrice te vervolgen. Wel is er meer geld toegeëigend dan wettelijk is toegestaan. Het overschreden bedrag is volgens het OM echter verrekend met de Belastingdienst.

Furieus

Door gebrek aan bewijs van verduistering vroeg de officier om vrijspraak. De gemeente Almelo is furieus. Rob Oude Breuil, advocaat namens de gemeente, meldt het AD dat de directrice beter voor zorgfraude vervolgd had kunnen worden. “Bovendien is door medewerkers en cliënten van de verdachte verklaard dat er slechte of geen zorg werd geleverd, maar wel zorg werd gedeclareerd”, aldus de advocaat. Op 13 mei doet de rechtbank in Almelo uitspraak.