ZKN doet beroep op VVD-ideologie van minister Hermans

De branchevereniging van klinieken, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), doet in een brief een appel op de politieke partij van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland, Sophie Hermans. ZKN maakt zich zorgen over de nieuwe voorstellen van Hermans voor een ‘eerlijker’ speelveld tussen ziekenhuizen en klinieken.

ZKN refereert meerdere malen in de brief aan minister Hermans naar haar partij, de VVD, omdat de vereniging zich zorgen maakt over de twee wetspakketten die het kabinet wil doorvoeren om een ‘eerlijk speelveld’ in de zorg te bewerkstelligen. Zo zeggen de voorzitter en de plaatsvervangend directeur, Hanneke Klopper en Ginette van Riel, van ZKN dat ze erop rekenen dat een VVD-minister ervoor moet zorgen dat de zorg kan profiteren van de voordelen van ondernemerschap.

Afschaffen vergoeding

Ook rekenen ze op een ‘VVD-minister’ bij nieuwe toetreders op de zorgmarkt. Een VVD-minister moet er volgens ZKN voor waken dat het afschaffen van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg gaat leiden tot slechte contracten voor kleine zorgaanbieders, nog meer marktmacht voor grote aanbieders en ‘klassezorg’.

Aan het werk

ZKN prijst de gereguleerde marktwerking in de planbare zorg en vindt het belangrijk dat, juist met de demografische ontwikkelingen en de huidige arbeidsmarktproblematiek, het systeem meer aan het werk wordt gezet, ‘zodat het kan doen waarvoor het is bedoeld’.

Geen uitnodiging

Opvallend in de brief van ZKN is verder dat zij stelt dat zorgverzekeraars klinieken niet betrekken bij gesprekken over de capaciteit in de regio. Klinieken worden volgens ZKN niet door zorgverzekeraars uitgenodigd voor deelname aan die gesprekken. Dit is wel afgesproken in het Integraal Zorgakkoord.

Passende zorg

ZKN stelt ook dat zij passende zorg onderschrijven en dat de branchevereniging passende zorg onderdeel heeft gemaakt van het ZKN-keurmerk. ZKN wil echter geen vragen beantwoorden over dat sommige klinieken die zijn aangesloten bij ZKN weigeren spiegelinformatie aan te leveren om meer passende zorg te verlenen.

Maatregelen nemen

ZKN schrijft de brief aan Hermans omdat de branchevereniging vindt dat de vergoeding van niet-gecontracteerde zorgaanbieders pas mag worden aangepast nadat de minister maatregelen heeft getroffen. Zo vindt ZKN dat de criteria voor contractering veranderd moeten worden en dat de zorgplicht van zorgverzekeraars scherper en dwingender moet zijn.