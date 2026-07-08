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Thema: Ziekenhuiszorg
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UMCNL aan kabinet: kom voor Prinsjesdag niet met grote zorgingrepen`

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De koepel van umc’s roept politieke partijen op om tijdens de augustusbesluitvorming niet grootschalig te sleutelen aan de zorg. UMCNL wil rust om lopende hervormingen in samenhang te kunnen beoordelen.

Dat schrijft UMCNL in een brief aan alle fractievoorzitters.

Hervormingen

De academische centra erkennen dat er actie nodig is om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. “In tijden van financiële schaarste is het logisch dat er ook gekeken wordt hoe de zorg efficiënter kan. Als UMCNL lopen we dan ook niet weg voor hervormingen die de zorg betaalbaarder maken.”

Maar een te grote stapeling van maatregelen werkt averechts, vreest UMCNNL. Daarom vraagt de koepel om tijd en ruimte voor noodzakelijke hervormingen en geen nieuwe grote ingrepen rond Prinsjesdag.

Versterking

In de brief wordt verder opgeroepen om te versterken wat werkt, waaronder de uitvoering van passende zorg, AI en digitalisering om de administratie terug te dringen en het versterken van de paraatheid voor militaire dreigingen, pandemieën en klimaatrampen.

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