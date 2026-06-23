Cardiologen schrappen zinloze zorg

Cardiologen schrappen samen allerlei onnodige handelingen die ze jarenlang hebben verricht. Minder vaste controles, administratie, diagnoses en standaardtesten zijn hét medicijn tegen overbelaste zorg en overvraagde artsen. Dat schrijft het AD.

Lang volgden cardiologen allerlei richtlijnen en deden dingen ‘omdat het nu eenmaal zo wordt gedaan’, vertelt cardioloog José Henriques van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Maar nu hebben cardiologen een plan gemaakt dat helpt om de zorg toegankelijk te houden. “Drie jaar geleden zijn we gaan kijken of wat we doen ook echt zinvol is.”

Inmiddels zijn er negen voorbeelden van diagnostiek, behandeling, controles en administratie die artsen kunnen schrappen. Henriques: “Alle cardiologen kunnen nu met ten minste één voorbeeld aan de slag en dit initiatief wordt heel breed gedragen.”

Het is de bedoeling dat de lijst met te schrappen zorg de komende jaren alleen maar langer wordt. (AD)