Voorzitter Jeugdzorg Nederland stopt

Van Diemen heeft besloten haar functie neer te leggen vanwege persoonlijke omstandigheden: “Er is een fase in mijn leven gekomen waarin ik meer tijd wil hebben voor mijn gezin en familie. Het was geen gemakkelijke keuze want er ligt een grote opgave om de jeugd in Nederland beter te ondersteunen.”

Jeugdzorg Nederland

Het bestuur van Jeugdzorg Nederland betreurt dat Van Diemen dit besluit heeft moeten nemen en is dankbaar voor de inzet die zij voor de sector heeft geleverd. “Ronnie heeft zich de afgelopen jaren met passie ingezet voor een betere jeugdzorg. We zijn als vereniging en als sector bezig met een grote verandering. De Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind-en Gezinsbescherming gaan de zorg voor jongeren in Nederland diepgaand veranderen. Dat vraagt om een sterke branchevereniging met een helder verhaal over de rol die ze inneemt om kinderen en jongeren in Nederland gezond te laten opgroeien tot veerkrachtige volwassenen. Daar heeft Ronnie een belangrijke rol in gespeeld en daar gaan we met een nieuwe voorzitter mee door.”

Opvolger

Van Diemen heeft een duidelijke oproep voor haar opvolger. “Het is een gezamenlijke ambitie om de zorg voor jeugd in Nederland te verbeteren. Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg voor jeugd in Nederland. Het is een complexe werkelijkheid en om samen te verbeteren en het juiste te doen voor kinderen en gezinnen moeten we onze eigen belangen overstijgen. Deze opgave vraagt om een voorzitter met vertrouwen, hoop en optimisme.”

In de loop van het jaar zal Van Diemen de voorzittershamer doorgeven aan haar opvolger. De datum van de overdracht is nog niet bekend. Tot die tijd zal zij zich blijven inzetten als voorzitter van Jeugdzorg Nederland.