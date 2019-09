Bernhoven verlengt obligatielening wegens succes

De obligatielening van ziekenhuis Bernhoven in Uden is zo populair dat gisteren is besloten de termijn voor de inschrijving te verlengen. Tot nu toe hebben medewerkers en inwoners van de regio 700.000 euro ingelegd.

Om meer inwoners de kans te geven te participeren, geeft Bernhoven beleggers tot 15 oktober de tijd geld te lenen aan het ziekenhuis. Ook zijn er drie extra voorlichtingsbijeenkomsten over de obligatie. De obligatie van Bernhoven heeft een looptijd van negen jaar en geeft elk jaar een vaste rente van 4 procent. De minimale inleg is 500 euro.

Medewerkers van Bernhoven krijgen tot 15 september de tijd om in te schrijven, inwoners uit de regio krijgen tot 15 oktober de tijd en grote institutionele beleggers (minimale inleg 100.000 euro) tot eind dit jaar. Bernhoven wil tot 2023 20,5 miljoen euro binnenhalen, om duurdere bankleningen om te zetten in financiering met deze obligaties.

Omzetten in aandelen

Vorig jaar schreef Bernhoven ook een obligatie uit, alleen voor medewerkers. De raad van bestuur wil hiermee een stap zetten naar aandeelhouderschap, inclusief dividenduitkering. Winst uitkeren zit er voor een ziekenhuis voorlopig niet in, omdat het ministerie van VWS en de meerderheid in de Tweede Kamer tegen zijn. Mochten die standpunten veranderen, dan kunnen de obligaties van Bernhoven worden omgezet naar aandelen.

Betrekken bij zorg

Met de obligaties wil Bernhoven onder meer patiënten en mensen uit de regio meer bij de zorg betrekken. Onderdeel hiervan is dat de ziekenhuisorganisatie een bv werd. Alle artsen zijn in loondienst.

GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ Noord-Holland-Noord schreef vorig jaar zorgobligaties uit, wat twintig miljoen euro opleverde. Dat geld kwam van grote Duitse institutionele beleggers en de miljoenen werden gebruikt voor herfinanciering van leningen en de bouw van een nieuwe kliniek in Heiloo. Eerder kwam het Prinses Maxima Centrum met een speciale obligatie van zes miljoen euro.