Dertig patiënten Den Dolder kwamen niet terug na verlof

Bij de forensische ggz-klinieken in Den Dolder zijn de afgelopen drie maanden dertig patiënten niet of te laat teruggkeerd na verlof. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

VVD, PVV en PvdA maken zich zorgen en eisen opheldering van minister Dekker (Rechtsbescherming). Behandelcentrum Wier en de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Den Dolder liggen al een tijd onder een vergrootglas na incidenten. De Fivoor-kliniek, waar ook Michael P. verbleef toen hij in 2017 Anne Faber vermoordde, is sinds alle voorvallen verplicht om dagelijks verslag uit te brengen aan het Ministerie van Justitie en de gemeente Zeist over patiënten die zich niet aan de voorwaarden van hun verlof houden.

Verdwenen

Uit deze gegevens komt nu naar voren dat een derde van de verlofschenders vanwege een straf in Den Dolder is geplaatst.. De overige patiënten die niet of te laat terugkwamen, werden er behandeld zonder strafrechtelijke titel. Eén van de verdwenen patiënten is nog altijd niet terecht. Diegene verdween op 27 augustus na onbegeleid verlof. “Deze patiënt is ontoerekeningsvatbaar en werd daarvoor behandeld”, aldus een woordvoerster van Fivoor in het AD. Fivoor laat tegenover de krant weten dat de cijfers in lijn zijn met die in andere klinieken.