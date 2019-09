Minister wil korting pensioen PFZW voorkomen

De korting van 4 procent op de pensioenen van PFZW-leden per 1 januari gaat mogelijk niet door. Minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft gisteren in een overleg met de Tweede Kamer gezegd dat hij “serieus wil kijken” naar een oplossing.

Koolmees “wil onderzoeken wat mogelijk en nodig is om eventuele kortingen te voorkomen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. Die oplossing is alleen voor het komende jaar en geldt, behalve voor het PFZW, alleen voor het pensioenfonds ABP (voor ambtenaren).

0,4 procent minder

PFZW heeft op dit moment een dekkingsgraad van ongeveer 90 procent. Als dat niet verandert, moet het fonds vanaf januari 4 procent korten op de pensioenuitkering. Omdat dit mag worden gespreid over tien jaar betekent dat elk jaar een 0,4 procent lagere pensioenuitkering. Daarvan kan tussentijds worden afgeweken als de resultaten van de beleggingen significant verslechteren of verbeteren.

PFZW heel blij

Koolmees gaat onder meer praten met de PFZW over een oplossing. “Het is goed om te zien dat hij zich zorgen maakt over de kortingen”, vertelt een woordvoerder van PFZW. “We zijn heel blij dat hij wil zoeken naar een oplossing.” Een voorstel hiervoor heeft het pensioenfonds niet. “Door anderen zijn heel veel opties genoemd en we zullen die bespreken met de minister.”

2,7 miljoen deelnemers

Het exacte percentage van de korting wordt begin januari vastgesteld, omdat de PFZW 31 december als peildatum voor de dekkingsgraad hanteert. Overigens heeft de korting effect op alle 2,7 miljoen deelnemers aan het pensioenfonds: zij bouwen allemaal 4 procent minder op. De 430.000 gepensioneerden merken het direct: in januari zouden zij te maken krijgen met de eerste van de tien jaarlijkse kortingen van 0,4 procent.

Koolmees overlegde gisteren in de Tweede Kamer over de lage dekkingsgraad bij pensioenfondsen. PFZW is met een vermogen van 225 miljard euro een van de tien grootste pensioenfondsen ter wereld. De dekkingsgraad is dit jaar gedaald, vooral door dalende aandelenkoersen. Daardoor zijn de verplichtingen hoger geworden dan de bezittingen van het pensioenfonds.