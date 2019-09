Leadiant verhoogde prijs medicijn met 50.000 procent

Leadiant is volgens de NOS de medicijnfabrikant waaraan minister Bruins (Medische Zorg) vorige maand een verklaring vroeg voor een extreme prijsverhoging. Het Italiaanse bedrijf verhoogde de prijs van CDCA, tegen stofwisselingsziekte CTX, met 50.000 procent.

"Ik zal vragen naar een verklaring voor deze prijsstijging”, aldus Bruins in een open brief in de Volkskrant: “Is er geen goed verhaal, dan ga ik me beraden op vervolgstappen."

Galstenen

CDCA kwam in de jaren '70 op de markt als middel tegen galstenen en kostte tot drie jaar geleden 28 cent per pil, bleek onlangs uit een reconstructie van NRC. Leadiant kocht alle producenten van CDCA op, om het medicijn te distribueren als weesgeneesmiddel tegen CTX. Sinds drie jaar kost de pil 140 euro, zodat een behandeling geen 300 euro per patiënt per jaar meer kost, maar ongeveer 150.000 euro.