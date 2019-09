Equipe Zorgbedrijven wil Oogkliniek Heuvelrug overnemen

Equipe Zorgbedrijven is van plan om Oogkliniek Heuvelrug over te nemen. Hiermee wil het bedrijf groeien als netwerk van zelfstandige behandelcentra.

Bij Oogkliniek Heuvelrug kunnen patiënten kunnen terecht voor verzekerde oogzorg, brilvervangende chirurgie of een nieuwe bril in de eigen optiek. De oogzorgklinieken zijn gevestigd in Zeist en Veenendaal.

Netwerk

Jak Dekker, CEO van Equipe Zorgbedrijven, wil zorg aanbieden over de gehele keten en ziet de oogheelkunde als de perfecte toevoeging aan het netwerk van zelfstandige behandelcentra. "Hierdoor zijn we in staat om de juiste patiënt, op het juiste moment tegen de juiste kosten te kunnen behandelen. Een voordeel voor zowel de patiënt, als de zorgverlener en de zorgverzekeraar."

Equipe meldt dat de transactie onder andere is onderworpen aan goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en dat Oogkliniek Heuvelrug vooralsnog zelfstandig zal blijven opereren binnen de Equipe organisatie. Onder Equipe Zorgbedrijven vallen momenteel de merken Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Velthuis Kliniek en Helder kliniek.

Samenwerking

Jak Dekker gaf eerder dit jaar aan voorstander te zijn van samenwerkingen tussen zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen. "We bieden dus alle zorg in de eerste, anderhalve en tweede lijn. Alleen behandelen we de complexere patiënten, met bijvoorbeeld co-morbiditeit, niet. Dat is niet aan ons. Wij hebben geen IC’s. Daarom zouden we graag willen samenwerken met ziekenhuizen."