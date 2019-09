Het Zuyderland concentreert heup- en knieoperaties inclusief begeleiding in één kliniek. Hiermee heeft Zuyderland op de locatie Sittard-Geleen naar eigen zeggen “de grootste ‘in huis’ knie & heup kliniek van Nederland”.

Met het oog op optimale zorg voor patiënten met heup- en knieproblemen is het Zuyderland bezig met een flinke verbouwing. In april 2019 moet de knie & heup-kliniek geheel zijn ingericht volgens de nieuwe werkwijze. Daarnaast mikt Zuyderland op de opening van meerdere gespecialiseerde klinieken in de eerste helft van 2020.

Als thuis

“Uniek is dat we de zorg binnen de kliniek ‘zo thuis mogelijk’ organiseren”, zegt Wouter van Hemert, orthopedisch chirurg knie & heup kliniek. “Dat doen we door tijdens het hele zorgproces intensief samen te werken met de huisarts, fysiotherapeut en andere disciplines binnen Zuyderland. Door deze samenwerking kunnen we de zorg voor mensen met versleten knieën en heupen, zónder dat altijd een operatie nodig is, nog beter organiseren en begeleiden in een vertrouwde omgeving.”

Jaarlijks plaatsen de orthopedisch chirurgen van Zuyderland Medisch Centrum ruim 830 kunstheupen en 860 kunstknieën. Volgens Zuyderland is dit het hoogste aantal van alle Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast ziet het Zuyderland jaarlijks ruim 10.000 patiënten met heup- en knieproblemen van binnen én buiten Zuid-Limburg. Ook beroept Zuyderland zich op een landelijke top 3 notering qua meeste ervaring in plaatsen kunstheupen en –knieën.

Kennis

“De specialisten binnen de kliniek hebben een schat aan kennis en ervaring in huis”, zegt Emil van Haaren, orthopedisch chirurg knie & heup kliniek. “Dit blijkt uit het grote aantal dagbehandelingen, uiterst lage infectiecijfers en ruime hoeveelheid wetenschappelijke publicaties.”