GGZ Nederland wijst kritiek op overbehandeling af

"Het is logisch dat ggz-instellingen sinds de bezuinigingen meer tijd per patiënt kwijt zijn", zegt een woordvoerder van GGZ Nederland als reactie op een onderzoek van het CPB.

Want de geestelijke gezondheidszorg had in de periode 2012 en 2013 te maken met een aantal ontwikkelingen, zoals de ambulantisering, de gang naar de eerstelijns zorg en kortingen op de ggz, stelt GGZ Nederland. "Ook de patiëntpopulatie in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg werd steeds zwaarder. Met name door de stijging van het aantal patiënten met complexe problematiek is het logisch dat we meer tijd per patiënt kwijt waren aan behandeling."

Behandelingsduur

De branche-organisatie reageert op een onderzoek van het CPB over de behandelingsduur in de ggz, na bezuinigingen van het kabinet in 2012 en 2013. Een deel van de psychiaters en psychologen ging daarna andere klanten langer behandelen, berekende het Centraal Planbureau.

Per behandeltraject nam de gemiddelde duur in 2012 toe met 8 procent en in 2013 met 9 procent, volgens het CPB. De extra behandeling had overigens geen positief effect, stellen de onderzoekers: "De resultaten van de behandeling van patiënten gingen er gemiddeld niet op vooruit."

Inspelen bemoeilijkt

GGZ Nederland wijst ook op de tijd die instellingen nodig hebben om in te spelen op veranderingen: “De beleidswijzigingen vanuit Den Haag waren pas eind 2011 bekend, terwijl de productieafspraken voor 2012 toen al ongeveer gemaakt waren. Dit bemoeilijkt het alsnog inspelen op de maatregelen. Er is door het CPB in het onderzoek niet verder dan 2013 gekeken, waardoor langere termijneffecten niet zichtbaar zijn."