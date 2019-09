Bestuursvoorzitter GGZ Friesland vertrekt

Bestuursvoorzitter Adriaan Jansen gaat volgend voorjaar GGZ Friesland verlaten. De Raad van Toezicht zal het najaar op zoek gaan naar een geschikte opvolger.

Jansen heeft zeven jaar leiding gegeven aan GGZ Friesland. Gedurende zijn bestuursperiode heeft de organisatie belangrijke stappen gezet op het gebied van de beddenafbouw, de transformatie naar het sociale domein én de modernisering van de kind- en jeugdpsychiatrie.

Bezuiniging

Onder leiding van Jansen maakte GGZ Friesland in 2014 ook een forse herstructurering door waarin grote bezuinigingen werden doorgevoerd en de planbare ggz bij Synaeda werd ondergebracht. GGZ Friesland is inmiddels financieel gezond en er staat aan de vooravond om forse investeringsprogramma’s in grote nieuwbouwprojecten in Franeker en Leeuwarden door te voeren.

Carrière

Jansen startte zijn carrière in de jaren zeventig als verpleegkundige en is opgeleid tot klinisch psycholoog. Begin jaren negentig werkte Jansen als divisiedirecteur binnen TBS kliniek Veldzicht. Vanaf 1997 heeft hij verschillende managementfuncties bekleed bij GGZ-NHN. Voordat hij in oktober 2012 bij GGZ Friesland kwam, was hij acht jaar bestuursvoorzitter bij GGZ-NHN.

Na het vertrek van Jansen zal psychiater Ton Dhondt, die sinds 2017 bestuurder is bij GGZ Friesland, zorg dragen voor de continuïteit. Jansen oriënteert zich nu op zijn toekomst. Hij wil zich in de aanloop naar zijn pensioen (2021) richten op advieswerk en toezichthoudende taken. Ook gaat hij zich nadrukkelijk inzetten voor de Arie Steegeman Foundation.