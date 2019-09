Route naar verpleeghuis zit verstopt

Steeds meer ouderen moeten lang wachten op een plek in een verpleeghuis of hulp van de wijkverpleging, meldt NRC. Huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg moeten vaak lang bellen voordat er ergens plek is voor een oudere die het thuis niet meer redt.

In februari wachtten 12.873 ouderen op een plek in een verpleeghuis dicht bij huis (of waar ze zelf graag zouden zijn), in juli 13.975 mensen. Zij worden wel verzorgd, maar soms op grote afstand van hun familie. Sommigen (ruim 4.000) wachten al een half jaar tot een jaar. Ze heten in jargon ‘niet actief wachtend’. Dat zeggen cijfers van het Zorginstituut.



Het systeem raakt verstopt door het tekort aan verpleegkundigen, in zowel wijkverpleging als verpleeghuizen. De vergrijzing zet door waardoor er steeds meer vraag is naar zware, langdurige zorg. Het totale aantal ouderen dat überhaupt zo verzwakt is dat ze niet meer (alleen) thuis kunnen wonen, en dus recht hebben op een verpleeghuisplek (Wet langdurige zorg), groeit harder dan verwacht. (ANP)