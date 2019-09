Zorginstituut neemt onnodige zorg bij maagklachten onder de loep

Mensen met maagklachten worden onnodig vaak doorverwezen voor belastende onderzoeken en krijgen te veel maagzuurremmer. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Zorginstituut Nederland in het kader van het verbeterprogramma Zinnige Zorg.

In Nederland kampen veel mensen met maagklachten, ruim 3 miljoen patiënten slikken maagzuurremmers. Het Zorginstituut onderzocht de afgelopen maanden samen met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars waar de zorg voor mensen met een spijsverteringsziekte beter kan.

Belastend onderzoek

In het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor overdiagnostiek en overbehandeling. “Patiënten met brandend maagzuur en een verstoorde spijsvertering worden vaak doorverwezen voor een maagonderzoek”, schrijft het Zorginstituut. “De vraag is of dit onderzoek altijd nodig is, omdat bij een deel van de patiënten onnodig belastend onderzoek plaatsvindt. Ook is mogelijk sprake van overbehandeling met maagzuurremmers (PPI’s) voor maagklachten of ter preventie van maagcomplicaties. Door overbehandeling met deze PPI’s lopen patiënten het risico op (ernstige) bijwerkingen.”

Bestaande initiatieven lijken niet voldoende om de zorg te verbeteren, constateer het Zorginstituut bovendien. Daarop stelt het Zorginstituut verder onderzoek in, om samen met partijen tot verbeterafspraken te komen.

Zinnige zorg

Het onderzoek naar de zorg voor mensen met spijsverteringsklachten maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed in de praktijk wordt geleverd. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt.