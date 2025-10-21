Skipr

Nieuwe bekkenbodemmat zonder deugdelijk onderzoek op de markt

,

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft het gebruik van een nieuw transvaginaal mesh implantaat, beter bekend als bekkenbodemmat goedgekeurd, hoewel het onderzoek naar dit implantaat nog niet is afgerond.

Uit onderzoek van het AVROTROS-programma Radar blijkt dat.

Het gaat om de Calistar S van fabrikant Promedon. De definitieve resultaten van de studie worden pas verwacht in 2028. Dit betekent dat er nu onvoldoende inzicht is in complicaties terwijl de matten wel geplaatst mogen worden. Opvallend is dat gynaecoloog Prof. Dr. Roovers, werkzaam bij het Amsterdam UMC, die geregeld betaald adviseur is voor fabrikant Promedon, één van de auteurs is van het herziene standpunt van de NVOG.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het onderzoek dat leidde tot dit standpunt is mede gefinancierd door Promedon. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevestigt aan Radar dat de Calistar S in zes gespecialiseerde centra geplaatst kan worden. De IGJ baseert zich daarbij volledig op het oordeel van de NVOG, zo laat de Inspectie aan Radar weten. (ANP)

Meer over:KwaliteitMedisch specialisten

