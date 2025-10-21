Nieuwe bekkenbodemmat zonder deugdelijk onderzoek op de markt

Uit onderzoek van het AVROTROS-programma Radar blijkt dat.
Het gaat om de Calistar S van fabrikant Promedon. De definitieve resultaten van de studie worden pas verwacht in 2028. Dit betekent dat er nu onvoldoende inzicht is in complicaties terwijl de matten wel geplaatst mogen worden. Opvallend is dat gynaecoloog Prof. Dr. Roovers, werkzaam bij het Amsterdam UMC, die geregeld betaald adviseur is voor fabrikant Promedon, één van de auteurs is van het herziene standpunt van de NVOG.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Het onderzoek dat leidde tot dit standpunt is mede gefinancierd door Promedon. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevestigt aan Radar dat de Calistar S in zes gespecialiseerde centra geplaatst kan worden. De IGJ baseert zich daarbij volledig op het oordeel van de NVOG, zo laat de Inspectie aan Radar weten. (ANP)