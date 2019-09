Deelnemers Skipr4C fietsen vijf mille bij elkaar

De deelnemers en sponsoren van de Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr4C) hebben een bedrag van vijfduizend euro bijeen gebracht voor het goede doel. Het geld gaat naar het Tournesol-project van gastorganisatie GGNet. In het kader hiervan beklimmen zo’n 30 cliënten en begeleiders komend weekend op de fiets de Mont Ventoux.

Hoofdredacteur Simon Broersma van Skipr overhandigde op vrijdag 13 september bij de afsluiting van het jaarlijkse fietsevenement een cheque met het bovengenoemde bedrag. Bestuursvoorzitter Rob Jaspers van GGNet toonde zich zeer content met de gift. “Er zaten nog wat gaten in de begroting”, aldus Jaspers, die zelf ook meefietst. “Dit bedrag komt dus uitstekend van pas, bijvoorbeeld om goede fietskleding voor alle deelnemers te betalen.”

Structuur

Het Tournesol-project is veel meer dan een fietstochtje in Frankrijk. In het kader van het project bereiden de GGNet-cliënten zich bijna een jaar lang voor op de beklimming van de roemruchte berg. Het programma geeft daarmee niet alleen structuur aan het leven van cliënten, maar zorgt ook voor sociale interactie en een vormt een oppepper van de eigenwaarde. Geregeld bewegen zorgt daarnaast voor een betere fysieke en mentale conditie.

Trainen

Eregast Michael Boogerd, die de Mont Ventoux als profrenner verschillende malen beklom, had nog een paar tips voor de Tournesol-fietsers. “Het is een klootzak”, aldus Boogerd over de Kale Berg. “Beneden in het bos is het benauwd en heb je weinig zuurstof, terwijl er boven geen enkele beschutting meer is. Het is dus een kwestie van trainen en nog eens trainen.”

Vitaal

Naast Boogerd, die als wegkapitein meereed in het team van sponsor VMWare, mocht Skipr nog een bijzondere gast verwelkomen in de persoon van Theo Ankoné. Ankoné is sinds medio augustus werelduurrecordhouder in de leeftijdscategorie tachtigplus. Ankoné legde op de buitenwielerbaan in Geleen in een uur ruim dertig kilometer af, een verbetering van het oude record met ruim drie kilometer. Naar Ankoné’s eigen inschatting kunnen daar nog makkelijk een paar kilometer bij. Het geheim achter vitaal ouder worden? “Ik fiets elke dag veertig tot zestig kilometer”, aldus de 85-jarige Ankoné.