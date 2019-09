Noordkop krijgt eerste medisch psychiatrische unit

Noordwest Ziekenhuisgroep en GGZ Noord-Holland-Noord hebben in Alkmaar samen een nieuwe unit binnen het ziekenhuis geopend; de medisch psychiatrische unit (MPU). In deze voor de regio nieuwe voorziening krijgen patiënten die vanwege een lichamelijke aandoening in het ziekenhuis opgenomen zijn tegelijkertijd goede zorg en aandacht voor hun psychiatrische problemen.

De MPU is onderdeel van de acute opname afdeling (AOA). De unit bestaat uit vier bedden waar 24-uurszorg geboden wordt aan patiënten bij wie sprake is van zowel lichamelijke als psychiatrische ziektebeelden. Door de combinatie van diagnoses is de juiste samenwerking en afstemming van zorg nodig, die op reguliere verpleegafdelingen niet altijd mogelijk is. Speciaal voor deze patiënten is daarom de MPU opgericht.

Te ziek

Voor een opname op de MPU geldt dat de lichamelijke aandoening niet buiten het ziekenhuis kan worden behandeld en de psychiatrische stoornis niet op een reguliere afdeling kan worden behandeld. Met andere woorden: de patiënt is lichamelijk te ziek voor een psychiatrische afdeling en psychiatrisch te ziek voor een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis.

Betere kwaliteit

Door de MPU kan het ziekenhuis gerichter zorg bieden aan deze patiëntengroep. Nu is deze groep verspreid in het ziekenhuis opgenomen. Het AOA-team is geschoold door het ziekenhuis-psychiatrische team van de GGZ Noord-Holland-Noord. De psychiater beoordeelt of een patiënt op de MPU terecht kan. Gezamenlijk zullen zij de zorg voor deze patiëntenpopulatie op zich nemen.