Arkin lanceert laagdrempelig adviespunt voor mentale gezondheid in het sociaal domein

GGZ-instelling Arkin heeft een nieuw initiatief gelanceerd: Consultatie en Advies Sociaal Domein. Dit biedt een direct aanspreekpunt aan professionals in het sociaal domein voor vragen, zorgen en casuïstiek.

Professionals in het sociaal domein krijgen steeds vaker te maken met complexe vragen over de mentale gezondheid van inwoners. Met het adviespunt wil Arkin hen hierin sneller en gerichter ondersteunen.

Direct advies

Het consultatieteam bestaat uit ervaren professionals uit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Zij denken actief mee met hulpverleners in het sociaal domein en geven praktisch advies. Het doel is om samen sneller tot passende ondersteuning te komen voor inwoners met (mogelijke) psychische problemen.

Kloof

Met de nieuwe consultatiefunctie wil Arkin de kloof tussen de GGZ en het sociaal domein verkleinen. Door vroegtijdige signalering en directe ondersteuning kunnen professionals beter inspelen op mentale problematiek. Inwoners krijgen daardoor sneller passende zorg en begeleiding.