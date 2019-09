Zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog; eigen risico blijft gelijk

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog. De uitkering, die mensen met een kleinere portemonnee moet helpen de zorgkosten te betalen, stijgt tientallen euro's meer dan de zorgpremie.

Het kabinet wil dat ook Nederlanders met een lager inkomen profiteren van de toenemende welvaart, laat het ministerie van Volksgezondheid op Prinsjesdag weten. Het verhoogt daarom de zorgtoeslag van alleenstaanden met 67 euro per jaar, ruim vijfenhalve euro per maand. Gezinnen gaan er 95 euro op vooruit.

De zorgtoeslag zou al ongeveer 3 euro per maand omhooggaan, om de even grote stijging van de zorgpremie te compenseren. Het kabinet doet daar dus een schepje bovenop. Het eigen risico blijft de hele kabinetsperiode gelijk.

Lagere prijzen geneesmiddelen

De premie stijgt omdat de zorg steeds duurder wordt. De totale zorgkosten bedragen volgend jaar 88 miljard euro, 3 miljard meer dan dit jaar. Om de kosten te drukken, blijft het kabinet onder meer onderhandelen met fabrikanten van geneesmiddelen om lagere prijzen te bedingen.

Zorgpersoneel

Ook de zorg komt tal van handen tekort. Het kabinet trekt nog eens 50 miljoen euro uit voor het aantrekken en opleiden van nieuw personeel. Daarvoor lag al 370 miljoen klaar. Eerder dit jaar werd al bekend dat de jeugdzorg 300 miljoen euro extra krijgt. Voor de verbetering van de zorg in verpleeghuizen bleek al een half miljard uitgetrokken.

De gezondheidszorg moet op de schop om de vergrijzing, de personeelstekorten en tal van andere veranderingen op te vangen. Het kabinet gaat daarover nadenken en komt voor volgende zomer met plannen.

Palliatieve zorg

Volgend jaar investeert het kabinet zeven miljoen euro in geestelijke verzorgers via de regeling Palliatieve Terminale Zorg. Dit geld is bedoeld voor inzet in de thuissituatie bij mensen in de palliatieve fase en voor mensen vanaf 50 jaar. De verwachting is dat hiermee ongeveer 200 geestelijk verzorgers aanvullend kunnen worden ingezet.

Jeugdzorg ontevreden

Het kabinet kondigt aan dat ze dit en volgend jaar elk 300 miljoen euro extra uittrekken voor de jeugdzorg, maar dit stond reeds in de laatste Voorjaarsnota. Bovendien zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland dat het geld naar de gemeenten gaat: "Van veel jeugdzorgorganisaties hoor ik dat gemeenten aangeven dat er helemaal geen ruimte is voor eerlijkere en kostendekkende tarieven of het doorberekenen van inflatie en loonstijgingen. Dit extra geld voor gemeenten leidt niet automatisch tot betere jeugdzorg of ruimte om iets te doen aan de hoge werkdruk in de sector."

(ANP)