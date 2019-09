Werkgevers trekken beurs bij nieuwe cao gehandicaptenzorg

Bonden en werkgevers hebben na lang onderhandelen vannacht om vier uur een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gehandicaptensector. Die voorziet onder meer in een flinke loonsverhoging en maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (1 april 2019 – 1 oktober 2021). De werknemers krijgen in 2020 en 2021 een structurele loonsverhoging van in totaal bijna 8 procent. Dat is inclusief een eindejaarsuitkering die werknemers in december van dit jaar ontvangen.

Eenmalige uitkeringen

Daarnaast volgen de komende 2,5 jaar drie eenmalige uitkeringen van in totaal 4 procent. Voordat de vorige besprekingen voor de zomer vastliepen, boden de werkgevers nog een loonsverhoging van gemiddeld 2,5 procent per jaar.

Beide partijen spraken vannacht bovendien af samen activiteiten te gaan uitvoeren ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Dat betekent dat onder meer wordt gekeken naar het terugdringen van de werkdruk en verbetering van de roosters. De bonden zullen het resultaat binnenkort aan hun leden voorleggen.

Cao ziekenhuizen

Het akkoord over de nieuwe cao zal effect hebben op de nieuwe cao's in andere zorgsectoren. Juist vandaag is een actie-serie begonnen in ziekenhuizen voor een nieuwe cao. Voor de zomer werden de onderhandelingen afgebroken omdat de eisen van de bonden en het bod van de ziekehuizen te ver uiteen liepen.



Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen geeft vandaag de aftrap met het draaien van zondagsdiensten. Dat betekent dat verschillende afdelingen zijn gesloten en geplande operaties niet doorgaan. De spoedeisende hulp is wel open en ook de dagbehandelingen op de afdeling oncologie gaan door.

Volgende week wordt er volgens FNV in twee andere ziekenhuizen actiegevoerd. Welke dit zijn wil de vakbond nog niet zeggen. Daarna volgen de komende drie weken nog veertien andere ziekenhuizen.

Cao jeugdzorg

Het akkoord in de gehandicaptenzorg heeft ook betekenis voor een nieuwe cao in de jeugdzorg. Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg gaan eind volgende week weer om de tafel zitten om te praten over nieuwe arbeidsvoorwaarden en meer loon. Ook die gesprekken liepen in het voorjaar spaak.

Voor het eerst in de geschiedenis werd drie weken geleden een demonstratie gehouden in Den Haag door partijen in de jeugdzorg. De demonstranten vroegen minister De Jonge van VWS toen extra geld en aan werkgevers een betere nieuwe cao. Vakbonden FNV, CNV en Jeugdzorg Nederland eisten 950 miljoen euro van VWS: "Door jarenlang bezuinigen van de rijksoverheid, inkoopwaanzin door gemeenten en torenhoge administratiedruk kunnen jeugdzorgwerkers niet meer voldoende toekomen aan het werk waarvoor ze hebben gekozen, namelijk kinderen en gezinnen helpen", liet de FNV weten.