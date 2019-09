Probleem met röntgenbeelden Fries ziekenhuis

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kampt met een technisch probleem bij de opslag van digitale beelden zoals echo’s, scans en beelden van röntgen- en scopieonderzoek. Een deel van de beelden is momenteel niet te raadplegen door artsen en andere medewerkers, maakte het ziekenhuis bekend.

Het gaat om een deel van de beelden die opgeslagen zijn tussen 1 en 12 maart van dit jaar. De verslagen in het medisch dossier, waarin beschreven staat wat er op het beeld te zien is, zijn wel beschikbaar.



De oorzaak van het probleem is nog onbekend. "Deskundigen van het MCL hebben het in onderzoek. Er wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de patiënt. De verwachting is dat de gevolgen voor de patiëntenzorg gering zullen zijn", aldus het ziekenhuis.



Patiënten die het betreft worden door het MCL op de hoogte gebracht. (ANP)