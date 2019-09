OM moet zorgboerderij vervolgen om Q-koorts

Het Openbaar Ministerie moeten een geitenhouder uit Limburg vervolgen omdat hij zou hebben verzwegen dat zijn geiten mogelijk waren besmet met Q-koorts. Zijn zorgboerderij werd besmet verklaard nadat al een aantal medewerkers en bezoekers ziek waren geworden. Een 20-jarige man is aan de ziekte bezweken.

Het slachtoffer zat in een klas die in 2009 de zorgboerderij bezocht. De dag daarvoor had de geitenhouder een dierenarts monsters laten nemen, maar dat had hij tegen niemand gezegd. Het OM besloot eerder de Limburger niet te vervolgen, maar de moeder van het slachtoffer spande een zogeheten artikel 12-procedure aan om alsnog vervolging af te dwingen. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt nu dat het OM de geitenhouder moet vervolgen voor dood door schuld.



Het hof ziet aanwijzingen waaruit blijkt dat de geitenhouder anders had moeten handelen, zodat besmetting en het overlijden van het slachtoffer hadden kunnen worden voorkomen. Het hof weegt ook mee dat op de zorgboerderij kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking werkten, van wie 92 procent besmet is geraakt met Q-koorts. (ANP)