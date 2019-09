E-nose helpt bij bepalen behandeling longkanker

Een zogeheten e-nose kan bepalen of longkankerpatiënten baat hebben bij immuuntherapie, meldt RTL Nieuws. Met behulp van het elektronische apparaat kunnen sommige mensen met een niet-kleincellige tumor en uitzaaiingen voortaan uitsluitsel krijgen, zo blijkt uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek, in samenwerking met het Amsterdam UMC en het Radboud UMC.

In Nederland lijden ongeveer 12.000 mensen aan longkanker, waarvan 85 procent een niet-kleincellige tumor heeft. Van die groep heeft de helft, zo'n 5000 mensen, te maken met uitzaaiingen. Deze patiënten (met een korte levensverwachting) worden behandeld met immuuntherapie, maar de meerderheid blijkt geen baat te hebben bij die behandeling. Door een ademanalyse kan de e-nose in sommige gevallen vaststellen voor wie dit geldt.



Immuuntherapie heeft de strijd tegen longkanker verbeterd, maar is ook duur en heeft de nodige bijwerkingen. De aanpak kan vermoeidheid opleveren en in 10 tot 20 procent van de gevallen wordt de afweer van lichaamscellen aangetast. Dat kan leiden tot vermoeidheid en darm-, long- en leverontstekingen. (ANP)