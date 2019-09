Ziekenhuizen starten met geverifieerde patiëntbeoordeling

De beoordelingen op ZorgkaartNederland betrouwbaarder maken. Dat is de bedoeling van de geverifieerde patiëntbeoordelingen, een systeem dat in drie ziekenhuizen van start gaat.

ZorgkaartNederland, een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland, is met ruim 720.000 beoordelingen de grootste site om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Niet alleen individuele patiënten maken daar gebruik van, ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorginkopers van verzekeraars raadplegen de beoordelingen.

Wantrouwen wegnemen

Onder artsen en andere zorgverleners leeft wel eens wat wantrouwen over de informatie die ZorgkaartNederland biedt. Zo is bijvoorbeeld niet na te gaan of de beoordelingen wel echt van de eigen patiënten afkomstig zijn. Om die twijfel weg te nemen, starten drie ziekenhuizen met geverifieerde patiëntbeoordelingen. Dat systeem is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en BeterDichtbij, een digitale service voor de gezondheidszorg.

Unieke link

Patiënten en zorgverleners van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gebruiken als eerste het nieuwe systeem. Een zorgverlener stuurt een bericht aan de eigen patiënt een standaardbericht met een uitnodiging om een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland. Dat kan via een unieke link, waardoor de gebruiker wordt herkend als patiënt van het ziekenhuis.

Andere zorgaanbieders

Volgens de initiatiefnemers is de code nooit terug te leiden naar de individuele patiënt. Er worden ook geen patiëntgegevens meegestuurd. Na goedkeuring door de redactie van ZorgkaartNederland – die op dezelfde manier tot stand komt als bij reguliere beoordelingen – wordt de waardering anoniem geplaatst. Op ZorgkaartNederland is vervolgens te zien dat de waardering geverifieerd is. Als het goed blijkt te werken, kunnen later meer ziekenhuizen en ook huisartsenposten met deze manier van beoordelen gaan werken.