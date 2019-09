Inspectie legt last onder dwangsom op aan Lentis

Lentis, Kliniek Groningen, voldoet niet aan een deel van een in mei opgelegde aanwijzing, die als doel had om de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg op te heffen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt een last onder dwangsom op om te zorgen dat Lentis alsnog volledig zal voldoen aan het tweede deel van de aanwijzing.

Met het opleggen van een last onder dwangsom beoogt de IGJ de naleving van de volledige aanwijzing bestuursrechtelijk af te dwingen. De inspectie zal 5000 euro opleggen aan Lentis voor elke week dat de ggz-instelling niet voldoet aan de opgelegde aanwijzing, met een maximumbedrag van in totaal 20.000 euro. Als Lentis binnen vier weken alsnog aan de aanwijzing voldoet, wordt er geen dwangsom opgelegd.

Benodigde stappen

De inspectie heeft Lentis, Kliniek Groningen in mei jongstleden een aanwijzing gegeven die bestond uit twee delen. Aan het eerste deel van de aanwijzing is inmiddels voldaan. Het tweede deel van de aanwijzing ging onder andere over de beschikbaarheid van personeel, scholing en het op een eenduidige wijze vastleggen van informatie in het patiëntendossier. Lentis heeft een aantal benodigde stappen ondernomen, maar voldoet desondanks nog niet volledig aan dit tweede deel van de aanwijzing, zo bleek tijdens een bezoek van de inspectie op 28 augustus.

Binnen de Kliniek Groningen is het werken met protocollen, richtlijnen en werkinstructies nog onvoldoende geïmplementeerd. Ook wordt binnen de Kliniek nog onvoldoende op eenduidige wijze informatie vastgelegd in het patiëntendossier. De informatie in het patiëntendossier is daardoor niet altijd actueel of voldoende toegankelijk.