Haga ontslaat medewerker om patiëntgegevens in winkelwagen

De medewerker van het HagaZiekenhuis in Den Haag die eerder deze maand patiëntgegevens in een winkelwagentje van een supermarkt liet liggen, is ontslagen. "Patiënten moeten ervan op aan kunnen dat zorgprofessionals zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van onze patiënten”, aldus bestuursvoorzitter zegt Carla van de Wiel. “Het data-lek, het onderzoek en de context hebben ertoe geleid dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd."

Begin september werd in een winkelwagentje een dienstoverdracht van het HagaZiekenhuis met patiëntgegevens gevonden. De uitdraaien zouden gedubbeld hebben als boodschappenbriefje. De vinder bracht de formulieren naar de politie, maar informeerde ook Omroep West. Uit het inmiddels afgeronde onderzoek is volgens het Haga gebleken een van de medewerkers bij dit data-lek betrokken is geweest. Het dienstverband van de desbetreffende medewerker is beëindigd.

Het Haga gaat ook de betrokken patiënten informeren over de afronding van het onderzoek. De vinder en Omroep West is verzocht om de foto’s van gewraakte uitdraaien te vernietigen.