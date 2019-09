HagaZiekenhuis opnieuw in de fout met patiëntgegevens

Het HagaZiekenhuis ziet zich opnieuw geconfronteerd met een privacy-affaire, waarbij personeel slordig met gevoelige informatie is omgesprongen. In een winkelwagentje van een supermarkt in Rijswijk is een dienstoverdracht van een verpleegafdeling van het HagaZiekenhuis gevonden mer daarop de patiëntgegevens van 19 personen.

De papieren dienstoverdrachten zijn gebruikt als boodschappenlijstje, zo meldt Omroep West, maar ze bevatten ook gedetailleerde lijsten met namen, geboortedata en kwalen van patiënten inclusief medicatie. De A4'tjes zijn blijven liggen in een winkelkarretje waar ze werden gevonden door iemand die boodschappen ging doen. De vinder heeft foto’s naar Omroep West gestuurd en heeft de originelen bij de politie ingeleverd.

Geschokt

“We zijn zeer geschokt, en dan druk ik me zachtjes uit” zegt hoofd-communicatie Marnix Beekmans van het Haga tegen Omroep West. Het HagaZiekenhuis benadrukt dat dit niet had mogen gebeuren. Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat patiëntgegevens binnen het ziekenhuis blijven. Het ziekenhuis heeft direct zelf een onderzoek ingesteld en melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Boete

De affaire is des te pijnlijker omdat het HagaZiekenhuis vorig jaar ook al in opspraak kwam met een privacy-misser. Toen bleken tientallen medewerkers ongeoorloofd geneusd te hebben in het ziekenhuisdossier van realityster Barbie. Mede naar aanleiding hiervan kreeg het ziekenhuis in juli een boete van 460.000 euro van de AP. De privacywaakhond constateerde bij die gelegenheid dat de interne beveiliging nog altijd niet op orde was. "De AP vindt het een kwalijke zaak dat een ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft", aldus AP-voorzitter Alied Wolfsen. "Daarbij past een ferme boete. De relatie tussen een zorgverlener en een patiënt hoort volstrekt vertrouwelijk te zijn. Ook binnen de muren van een ziekenhuis." Het ziekenhuis is tegen de boete in beroep gegaan,

Naar aanleiding van Barboe-affaire heeft het HagaZiekenhuis een speciale 'privacy-officer' aangesteld. Ook zijn er geregeld bijeenkomsten waar personeel wordt gewezen op het belang privacy. “En dan gebeurt dit”, verzucht woordvoerder Beekmans. “Deze papieren mogen niet rondslingeren, ook niet in het ziekenhuis. We nemen dit zeer hoog op.”